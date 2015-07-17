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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 15:47 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因获利了结收低，但周线上涨1.8%

东京工业品交易所(TOCOM)指标12月期胶 <0#2JRU:>收低1.1日圆，至每公斤214.8日圆。日本金融市场周一因国定假期休市。

上海期货交易所1月期胶 上涨95元人民币，收报每吨13,220元。

新加坡商品交易所(SICOM)周五因国定假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)

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