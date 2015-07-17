路透基点：领汇房地产投资再次入市融资，寻求40亿港元贷款--TRLPC

路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，领汇房地产投资信托基金正在与往来银行磋商，寻求40亿港元(5.16亿美元)俱乐部贷款。

一位消息人士称，该公司于7月初发出一份参考条件清单(indicative term sheet)，距离5月中旬完成五年期40亿港元贷款案的签约还不到两个月的时间。

据消息人士称，新贷款期限为四年。

消息人士称，贷款结构与5月的类似，均分为一笔定期贷款和一笔循环信贷。借款方为Link Finance Ltd，而Link Holdings Ltd和领汇物业有限公司为担保方。

领汇此次筹办联贷之际，有消息称，领汇房地产投资拟从地产开发商瑞安房地产有限公司处购买上海一处商业综合体。据当地媒体7月9日报导，领汇房地产投资料将以75亿元人民币(12.1亿美元)收购瑞安房地产的企业天地一期。企业天地由商业和娱乐综合设施构成，位于上海黄浦区新天地附近。

5月份完成的40亿港元五年期子弹式俱乐部贷款初始目标为30亿美元，但因获得超额认贷而扩大贷款额度。

有12家牵头行参与了5月份的贷款交易。贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码123个基点。

在传出领汇房地产投资拟购上海商业地产消息的同时，还有消息称，中国房地产巨头--万科也有类似的动作，万科牵头一个财团寻求以约59.2亿元人民币从瑞安房地产手中收购上海企业天地三期，并在市场筹办等值5.09亿美元的贷款 。