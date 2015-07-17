版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 16:04 BJT

金属期市：伦铜料连续第二周收低，受需求低迷影响

中国第二季经济增长年率为7%，超出分析师预估，不过其股市动荡，提醒外界警惕政府力促经济摆脱放缓趋势的努力面临威胁。

中国股市周五收升，但股指期货交易商押注市场将进一步下跌，期货市场成为重建市场信心的主战场。

0725GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.5%至每吨5,533.50美元，上日小幅收高。期铜周线可能下跌1%，上周跌至六年低点5,240美元后，未能寻获上档动能。

上海期交所期铜合约 变动不大，报每吨40,480元人民币。

其他金属方面，LME期镍 下跌1%，期锡 上扬1%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 杜明霞/王兴亚；审校 蔡美珍/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐