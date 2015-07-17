金属期市：伦铜料连续第二周收低，受需求低迷影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国第二季经济增长年率为7%，超出分析师预估，不过其股市动荡，提醒外界警惕政府力促经济摆脱放缓趋势的努力面临威胁。
中国股市周五收升，但股指期货交易商押注市场将进一步下跌，期货市场成为重建市场信心的主战场。
0725GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.5%至每吨5,533.50美元，上日小幅收高。期铜周线可能下跌1%，上周跌至六年低点5,240美元后，未能寻获上档动能。
上海期交所期铜合约 变动不大，报每吨40,480元人民币。
其他金属方面，LME期镍 下跌1%，期锡 上扬1%。(完)
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(编译 杜明霞/王兴亚；审校 蔡美珍/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”