日本个股：日产汽车执行长戈恩称，可能向韩国LG化学采购电动车电池

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透巴黎7月17日 - 日产汽车 执行长戈恩在接受华尔街日报专访时表示，日产可能跟随伙伴法国雷诺汽车 脚步，未来电动车所需电池将对外采购，而非独自生产。本篇专访于周五见报。
戈恩表示，日产可能采用韩国LG化学 的电池，这证实了路透稍早的报导。
“我们将电池业务开放竞争，以确保我们能够用上最好的电池，”戈恩向华尔街日报说道。“目前来说，我们认为最佳的电池制造商为LG。”
路透去年9月报导指出，戈恩正准备缩减日产与NEC Corp 合资企业AESC的电池生产，并改为使用LG的电池组，在他追求更加紧密整合之际，这引发了联盟内部的紧张。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”