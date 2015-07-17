日本个股：日产汽车执行长戈恩称，可能向韩国LG化学采购电动车电池

路透巴黎7月17日 - 日产汽车 执行长戈恩在接受华尔街日报专访时表示，日产可能跟随伙伴法国雷诺汽车 脚步，未来电动车所需电池将对外采购，而非独自生产。本篇专访于周五见报。

戈恩表示，日产可能采用韩国LG化学 的电池，这证实了路透稍早的报导。

“我们将电池业务开放竞争，以确保我们能够用上最好的电池，”戈恩向华尔街日报说道。“目前来说，我们认为最佳的电池制造商为LG。”

路透去年9月报导指出，戈恩正准备缩减日产与NEC Corp 合资企业AESC的电池生产，并改为使用LG的电池组，在他追求更加紧密整合之际，这引发了联盟内部的紧张。(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)