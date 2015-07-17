欧元债市：德债收益率下滑，投资者关注德国议会对希腊问题的讨论

即使在希腊议会批准纾困方案之后，希腊问题最强硬的批评者之一--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)仍质疑希腊能否得到救援。他表示，希腊的融资需求在不断上升，暂时退出欧元区进行债务扣减或许是更好的选择 。

市场上关于希腊议会批准纾困方案的一些乐观情绪已减弱。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼也出面淡化对希腊银行业最快周一恢复营业的预期，称“仍有一些检查要做”。

德国10年期公债收益率 下降4个基点至0.75%，而其它高评级债的收益率均下降了5个基点。

西班牙 和意大利10年期公债收益率 均下降2个基点至1.98%。它们的收益率较德债收益率的溢价在过去10日中已下降40个基点，归功于希腊退欧这个最严重的担忧已减轻。

希腊10年期公债收益率 也小幅下降。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，IMF准备参与令希腊经济恢复正常、债务可持续并能从金融市场融资的“完整”方案。

拉加德还重申了她的看法，即希腊需要某种形式的债务延缓，称这不一定是直接的债务核销，而是可以涉及大幅延长债务到期时间、拉长偿还期限和降低利息等措施。

市场接下来的关注焦点转向美国6月消费者物价指数(CPI)，之后是美国路透/密西根大学消费者信心指数7月初值。美债收益率本周上升，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦重申美国将可能在年内升息。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价