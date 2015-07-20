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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：7月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月20日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期6,950.30亿台币。     
    --103甲10期公债付息4.5亿台币。
    --102甲7期公债还本300亿台币、付息1.875亿台币。
    --99甲6期公债还本800亿台币、付息16亿台币。
    --100甲6期公债付息14亿台币。
    --101甲6期公债付息12亿台币。
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    --中国信托商业银行发行6,000万美元国际债券。
    
   ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 2兆(万亿)6,718.6亿台币：  
        07/21               1,922.50亿台币
        07/22               4,671.00亿台币
        07/23               5,929.80亿台币
        07/24                 578.00亿台币
        07/27                 504.00亿台币
        07/28               5,511.00亿台币
        07/29               1,466.80亿台币
        07/30               2,013.50亿台币
       *07/31                 802.50亿台币
        08/03                3,319.5亿台币
   
       
    --公债付息共14.70552亿台币。
      7/26：102申8期公债付息8.33052亿台币。
      7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。    


    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --7/22：法商法国兴业银行发行2.6亿人民币宝岛债，天期五年期。
    --7/24：财政部增额发行104/9期公债，金额预计300亿台币，天期五年期，21日标售。 
    --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。                    
     注：*表新增或更新。(完)   

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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