台湾货币市场：7月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月20日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期6,950.30亿台币。 --103甲10期公债付息4.5亿台币。 --102甲7期公债还本300亿台币、付息1.875亿台币。 --99甲6期公债还本800亿台币、付息16亿台币。 --100甲6期公债付息14亿台币。 --101甲6期公债付息12亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --中国信托商业银行发行6,000万美元国际债券。 ------------------------------------------------------------------------------ (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)6,718.6亿台币： 07/21 1,922.50亿台币 07/22 4,671.00亿台币 07/23 5,929.80亿台币 07/24 578.00亿台币 07/27 504.00亿台币 07/28 5,511.00亿台币 07/29 1,466.80亿台币 07/30 2,013.50亿台币 *07/31 802.50亿台币 08/03 3,319.5亿台币 --公债付息共14.70552亿台币。 7/26：102申8期公债付息8.33052亿台币。 7/31：103甲11期公债付息6.375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/22：法商法国兴业银行发行2.6亿人民币宝岛债，天期五年期。 --7/24：财政部增额发行104/9期公债，金额预计300亿台币，天期五年期，21日标售。 --7/31：财政部发行财104-6期国库券，金额300亿台币，期限273天期，30日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)