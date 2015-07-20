《中国金融债发行日程表》--7月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 进出口行 40 1 *2.7791% 固息增发债 7/16-7/20 50 5 *3.7986% 固息增发债 7/16-7/20 (2015第11期、第13期增发债) *国开行 40 1 周二招标 固息增发债 7/22-7/23 50 5 周二招标 固息增发债 7/22-7/23 50 7 周二招标 固息增发债 7/22-7/23 60 10 周二招标 固息增发债 7/22-7/23 (2015第15、13、16和10期增发债) 农发行 *70 *1 周三招标 固息增发债 *7/23-7/24 *70 *3 周三招标 固息增发债 *7/23-7/24 *60 *5 周三招标 固息增发债 *7/23-7/24 (2015第13期、第14期和第15期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-