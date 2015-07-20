《中国金融债发行日程表》--7月20日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 进出口行 40 1 *2.7791% 固息增发债 7/16-7/20 50 5 *3.7986% 固息增发债 7/16-7/20 (2015第11期、第13期增发债) *国开行 40 1 周二招标 固息增发债 7/22-7/23 50 5 周二招标 固息增发债 7/22-7/23 50 7 周二招标 固息增发债 7/22-7/23 60 10 周二招标 固息增发债 7/22-7/23 (2015第15、13、16和10期增发债) 农发行 *70 *1 周三招标 固息增发债 *7/23-7/24 *70 *3 周三招标 固息增发债 *7/23-7/24 *60 *5 周三招标 固息增发债 *7/23-7/24 (2015第13期、第14期和第15期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 8/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次