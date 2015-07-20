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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 13:53 BJT

《中国金融债发行日程表》--7月20日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
  进出口行       40            1         *2.7791%     固息增发债    7/16-7/20
                 50            5         *3.7986%     固息增发债    7/16-7/20 
                         (2015第11期、第13期增发债)  
 *国开行         40            1         周二招标     固息增发债    7/22-7/23
                 50            5         周二招标     固息增发债    7/22-7/23
                 50            7         周二招标     固息增发债    7/22-7/23
                 60           10         周二招标     固息增发债    7/22-7/23
                       (2015第15、13、16和10期增发债)  
  农发行        *70           *1         周三招标     固息增发债   *7/23-7/24
                *70           *3         周三招标     固息增发债   *7/23-7/24
                *60           *5         周三招标     固息增发债   *7/23-7/24
                       (2015第13期、第14期和第15期增发债)  
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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