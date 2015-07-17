《路透晚报》--7月17日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：连续第五日上涨，并创去年10月以来最大单周涨幅

日股周五连续第五日上涨，得益于美股走高，但由于投资者不愿在长周末前大举建仓，股市涨幅受限。日经指数收盘涨0.3%至20,650.92点，为三周以来最高收盘点位。该指数本周累计涨4.4%，为去年10月以来最大单周涨幅。东证股价指数涨0.1%至1,662.94点，成交量仅为18.73亿股，为一个月以来最低。

--中国股市：沪综指收升3.5%，中小盘股交投活跃股指期货交割日平稳度过

中国股市沪综指收升3.5%。分析师指出，原本大家担忧的期指交割日多空大战并未出现，大盘稳步上扬运行平稳，中证金获2万亿授信规模的消息提振投资者信心。但今日蓝筹股走势低迷，中小盘个股则交投活跃。若后市能够放量，反弹有望继续进行。

沪综指收报3,957.352点，涨134.176点或3.51%。本周累计上涨2.1%。上证A股今日成交5,882亿元人民币，上日为5,648亿元。创业板指收涨5.95%。沪深300指数收报4,151.50点，涨3.86%。

--香港股市：蓝筹股录得日线和周线涨幅，受中国股市上涨提振

香港蓝筹股上涨，而且本周录得周线涨幅，结束此前四周连跌局面。投资者谨慎观察中国股指的震荡飙升。恒生指数收盘涨1%，至25,415.27点，为7月3日以来最高收盘点位，本周累计涨2.1%。恒生国企指数涨0.9%，至11,850.14点，但周线跌0.1%，为连续第五周录得周线跌幅。

--汇市：美元周线有望录得两个月最大涨幅，美联储升息预期升温

美元本周有望录得两个月来最大单周涨幅，因投资者押注美国将在今年年底之前升息。美元指数一周来上涨约1.5%。美联储主席叶伦本周重申美国利率今年稍晚可能调升。英镑兑欧元触及七年半高位，此前英国央行总裁卡尼表示，到今年年底前后，是否决定加息将更受关注，这是他对于英国央行下次调整政策时间的最明显暗示。

--欧元债市：德债收益率下滑，投资者关注德国议会对希腊问题的讨论

德国公债收益率下滑，稍后德国议会将针对希腊问题展开辩论，决定是否批准政府要启动对希腊三年期援助谈判的请求。分析师称，北半球国家迎来夏季假期，公债发行量减少，这料有助于压抑公债收益率的走势。

德国10年期公债收益率下降4个基点至0.75%，而其它高评级债的收益率均下降了5个基点。西班牙和意大利10年期公债收益率均下降2个基点至1.98%。它们的收益率较德债收益率的溢价在过去10日中已下降40个基点，归功于希腊退欧这个最严重的担忧已减轻。希腊10年期公债收益率也小幅下降。

--国际油市：油价持稳，因希腊危机消退

油价持稳，交投清淡，英国最大油田出现电力故障，为油市提供支撑，不过伊朗达成核协议后，供应过剩的风险以及经济数据表现参差不齐，令价格受抑。0830GMT，近月美国原油期货上涨0.01美元，报每桶50.92美元。近月布兰特原油升0.16美元，报57.08美元。美国原油本周恐将连续第三周下跌，本周迄今已累计跌3.5%，在此期间布兰特原油下挫逾3%，亦料将连续第三周下滑。

--全球金市：现货金徘徊八个月低点附近，美联储升息前景得到巩固

黄金徘徊在八个月低点附近，并且料将连续第四周周线下跌，因美联储今年升息的预期得到巩固，由此引发的美元走坚导致金价承压。铂金和钯金持于数年低点附近，市场人士警告如果美元进一步走强且股市上涨，那么贵金属将遭遇更多跌幅。0830GMT，现货金大体持平，报每盎司1,144.60美元，距离周四低点1,142.10美元不远，该水准为2014年11月以来最低。本周迄今，金价已经跌去近2%。

--金属期市：伦铜料连续第二周收低，受需求低迷影响

伦铜走疲，本周料连续第二周收跌，因季节性需求低迷，而且对于中国股市稳定性的担忧抑制风险胃纳。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑1%至每吨5,501.50美元，上日小幅收高。期铜周线可能下跌1%，上周跌至六年低点5,240美元后，未能寻获上档动能。上海期交所期铜合约变动不大，报每吨40,480元人民币。其他金属方面，LME期镍下跌1%，期锡上扬1%。