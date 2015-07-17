更新版1-台湾货币市场：短率持稳，下周资金续松短票利率料略有向下压力

(新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) * 资金宽松短率持稳，关注14天期央行定存单收受情况 * 短票利率持平，部分票券公司表示下周将略压低短票利率 * 大型寿险狂撤钱，投信公司多向票券公司求救 记者 罗两莎 路透台北7月17日 - 台湾银行间短率周五持稳。银行资金调度人士指出，今天市场资金 非常多，大都是以到期续拆为主，但续做量没有想象中多。在市场资金料可续宽裕之下，下 周部分票券商料将有压低短票利率举措。 一大型公股银行资金调度人员并表示，央行今日开出二周(14天)的短期定期存单，与原 先28、91、182天期做出区隔，银行也猜测央行收受定存单的分配会是如何，多数银行调配 资金落点，短天期定存单亦有申购。 台湾央行共发行四种天期定存单，金额共729亿台币，较今日存单到期金额42亿台币， 存单发行余额增加687亿。一位不愿具名央行官员也表示，未来14天期定存单将视市场需求 ，弹性发行。 〞不知央行未来意向如何，就看央行要不要给了，我们有点怕他们会减少申购量。〞一 中型公股银行资调人员说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.440% 0.380-0.430% --两周拆款利率区间 0.390-0.460% 0.388-0.430% **短票利率续处低档，下周将降至0.54%** 短票方面，大型票券公司主管指出，今天市场依旧平静无波，利率亦维持原水准，但因 市场资金依旧很多，因此将酝酿进一步压低利率。 一位票券公司交易员表示，下周一将把短票利率自目前的0.55%往下压低至0.54%。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 552%，前日在0.553%；上日成交量56.39亿台币，前日144.28亿台币。 下周央行存单到期总额2兆51.60亿台币，分别为：周一6,950.30亿、周二1,922.50亿、 周三4,671.00亿、周四5,929.80亿及周五578.00亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为120亿台币，至周日累积超额准备为1,565亿 台币、加计前期1%的超额准备3,091亿台币。 **RP利率持平** 债市附买回(RP)市场方面，大型票券公司交易员指出，今天一大早某大寿险公司即在市 场上疯狂撒钱，把大笔资金丢到货币基金，导致各投信公司资金明显偏多；惟因利率已经处 于低档，利率维持不变。 证券商交易员也表示，今天市场上的资金还是很多，但利率暂先维持不变。 〞投信公司都打来跟我们说快被淹死了，赶快救我。〞一大型票券公司交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.62%，利率与约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天维持在原水准，极短天期利率在0.42 %，其余在0.44%-0.45%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，其余在0.48% -0.50%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 高洁如)