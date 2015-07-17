卢比汇率：印尼央行称，卢比略显低估

路透雅加达7月17日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五称，印尼卢比汇率目前要略微低于其实际水平。

马托哇都朱告诉记者，“目前卢比略显低估，”还表示印尼央行“将始终关注市场表现，但是不会将卢比维持在一个固定的水平。”

卢比兑美元周五报13,330，为今年以来表现最差劲的新兴亚币之一，已累计下跌约7%。