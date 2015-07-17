卢比汇率：印尼央行称，卢比略显低估

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达7月17日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五称，印尼卢比汇率目前要略微低于其实际水平。
马托哇都朱告诉记者，“目前卢比略显低估，”还表示印尼央行“将始终关注市场表现，但是不会将卢比维持在一个固定的水平。”
卢比兑美元周五报13,330，为今年以来表现最差劲的新兴亚币之一，已累计下跌约7%。
马托哇都朱称，他希望印尼通胀率在7月份放缓至7%以下。印尼6月年化通胀率升至年内最高7.26%。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”