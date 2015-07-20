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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 12:17 BJT

《中国2015年国债发行中标明细表》--7月20日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数   
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  一期      1/14      1       3.14%     3.23%       200        3.55
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  二期      1/21      7       3.36%     3.40%       200        2.80 
  续发1     2/25              3.1752%    --         200        2.43
  续发2     3/18              3.3624%   3.36%       200        1.93
                         (中标参考收益率)
 =====================================================================  
  2014年    1/28     10       3.4205%   3.40%       200        2.28
  第29期                 (中标参考收益率)
  续发2     3/4               3.3897%   3.40%       200        1.98
                         (中标参考收益率)
 ===================================================================== 
  三期      2/4       5       3.31%     3.34%       200        2.59
  续发      3/11              3.2851%   3.35%       200        2.72
                         (中标参考收益率)
  续发2     4/22              3.2427%   3.25%       304.1      1.94
 =====================================================================
  四期      3/25      3       3.22%     3.22%       200        2.50
  续发1     4/17              3.2109%   3.20%       300        1.67
  续发2     5/13              2.8714%   2.94%       300.5      2.39    
                         (中标参考收益率)
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  五期      4/8      10       3.64%     3.61%       300        1.63
  续发1     5/6               3.4071%   3.41%       302.6      2.12
                         (中标参考收益率)
  续发2     6/3               3.5188%   3.58%       300.6      2.50
                         (中标参考收益率)  
 ===================================================================== 
  六期      4/10      1       3.13%     3.15%       220        2.63
 =====================================================================
  七期      4/15      7       3.54%     3.54%       300        1.87
  续发1     5/20              3.3229%   3.42%       300.7      2.60
                         (中标参考收益率) 
  续发2     6/17              3.4838%   3.50%       300.5      2.05
                         (中标参考收益率)          
 =====================================================================
  八期      4/24     20       4.09%     3.93%       260        1.59
 =====================================================================
  九期      5/8       1       2.66%     2.70%       220        2.54
 =====================================================================
  10期      5/22     50       3.99%     4.23%       260        2.45   
 =====================================================================
  11期      5/27      5       3.10%     3.14%       301.2      2.25   
 =====================================================================  
  12期      6/10      3       2.73%     2.76%       300.5      2.06
 =====================================================================
  13期      6/24      2       2.44%     2.43%       251.6       --
                                       (计划发行量260亿元，投标量370.2亿)
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  14期      7/8       7       3.30%     3.36%       300        1.85
 =====================================================================
  15期      7/10      1       2.40%      --         221        1.48
 ===================================================================== 
 *16期      7/15     10       3.51%     3.52%       300        1.90
 =====================================================================    
  合计                                            7,143.3 
    
 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(天)  加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数
 =============================================================== 
  一期     4/13     182        3.2210%      150         1.99
 ===============================================================
  二期     4/20     273        3.1289%      150         2.35
 ===============================================================
  三期     5/15     182        2.2971%      150         3.32
 ===============================================================
  四期     5/25     273        2.2585%      150         3.24   
 ===============================================================
  五期     6/12     182        1.7909%      150         1.82
 =============================================================== 
  六期     6/26     273        2.2090%      101.4        --
                                  (计划发行量150亿元，投标量144.6亿)  
 ===============================================================   
 *七期     7/17     182        2.4988%      200         1.69
 ===============================================================       
  合计                                    1,051.4  
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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