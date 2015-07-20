《中国2015年国债发行中标明细表》--7月20日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/14 1 3.14% 3.23% 200 3.55 ===================================================================== 二期 1/21 7 3.36% 3.40% 200 2.80 续发1 2/25 3.1752% -- 200 2.43 续发2 3/18 3.3624% 3.36% 200 1.93 (中标参考收益率) ===================================================================== 2014年 1/28 10 3.4205% 3.40% 200 2.28 第29期 (中标参考收益率) 续发2 3/4 3.3897% 3.40% 200 1.98 (中标参考收益率) ===================================================================== 三期 2/4 5 3.31% 3.34% 200 2.59 续发 3/11 3.2851% 3.35% 200 2.72 (中标参考收益率) 续发2 4/22 3.2427% 3.25% 304.1 1.94 ===================================================================== 四期 3/25 3 3.22% 3.22% 200 2.50 续发1 4/17 3.2109% 3.20% 300 1.67 续发2 5/13 2.8714% 2.94% 300.5 2.39 (中标参考收益率) ===================================================================== 五期 4/8 10 3.64% 3.61% 300 1.63 续发1 5/6 3.4071% 3.41% 302.6 2.12 (中标参考收益率) 续发2 6/3 3.5188% 3.58% 300.6 2.50 (中标参考收益率) ===================================================================== 六期 4/10 1 3.13% 3.15% 220 2.63 ===================================================================== 七期 4/15 7 3.54% 3.54% 300 1.87 续发1 5/20 3.3229% 3.42% 300.7 2.60 (中标参考收益率) 续发2 6/17 3.4838% 3.50% 300.5 2.05 (中标参考收益率) ===================================================================== 八期 4/24 20 4.09% 3.93% 260 1.59 ===================================================================== 九期 5/8 1 2.66% 2.70% 220 2.54 ===================================================================== 10期 5/22 50 3.99% 4.23% 260 2.45 ===================================================================== 11期 5/27 5 3.10% 3.14% 301.2 2.25 ===================================================================== 12期 6/10 3 2.73% 2.76% 300.5 2.06 ===================================================================== 13期 6/24 2 2.44% 2.43% 251.6 -- (计划发行量260亿元，投标量370.2亿) ===================================================================== 14期 7/8 7 3.30% 3.36% 300 1.85 ===================================================================== 15期 7/10 1 2.40% -- 221 1.48 ===================================================================== *16期 7/15 10 3.51% 3.52% 300 1.90 ===================================================================== 合计 7,143.3 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/13 182 3.2210% 150 1.99 =============================================================== 二期 4/20 273 3.1289% 150 2.35 =============================================================== 三期 5/15 182 2.2971% 150 3.32 =============================================================== 四期 5/25 273 2.2585% 150 3.24 =============================================================== 五期 6/12 182 1.7909% 150 1.82 =============================================================== 六期 6/26 273 2.2090% 101.4 -- (计划发行量150亿元，投标量144.6亿) =============================================================== *七期 7/17 182 2.4988% 200 1.69 =============================================================== 合计 1,051.4 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次