台湾汇市：台币续创三个月低位，因美元持强与外资汇出

* 美元持强且外资汇出，台币实质价位贬破31.10 * 下周台积电有巨额股利发放，外资料将汇出 * 下周一实质交易区间估在31.080-31.150 路透台北7月17日 - 台币兑美元 周五微幅收贬，续创三个月低位。汇银人士表示，国际美元反映 叶伦讲话守在高位且外资汇出，令台币实质价位早盘贬破31.100。但午后外资美元买盘渐稀，出口商抛汇使得 贬幅收敛，惟尾盘央行作价仍让台币收贬。 展望下周，交易员指出，台积电 将在周四(23日)发放高达1,166.83亿台币现金股利，若以外资 持股比例达75%，并因分离课税缴交20%计算，届时就有23亿美元的汇出需求。这将让台币维持缓步趋贬格局， 进一步向31.250寻求支撑。 “台积电股息大概需要三个交易日消化。”一位大型银行交易主管说。 此外，汇银人士表示，先前台币在热钱汇入以及油价下跌致使油款汇出需求大幅减少下，相较韩元贬值幅 度有限。但因出口连续数月衰退、企业界呼吁贬值救出口声浪再起，央行虽一再表达贬值对出口仅有短期效应 ，但从近日操作手法观察，颇有趁美元走强、外资汇出之际，助贬台币。 〞最近舆论一面倒要台币贬值，老大压力不小。〞一位银行交易主管说。 交易员认为，无论从美元因升息预期转强、资金逐步从新兴市场撤离，以及台湾进入7、8月现金股利发放 高峰期等季节性因素来看，短期台币料延续贬值格局。 〞大家都知道，美元下不去了。〞外商银行交易员称。 台币兑美元今日收贬0.2分以31.312作收，前低在4月15日的31.330。 今日台币实质交易区间在31.085-31.126，上日交易区间在31.074-31.095。交易员预估，下周一台币实质 交投波动区间暂看在31.080-31.150。 台湾股市周五收在平盘。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超33.40亿台币，连续三个 交易日买超共计64.59亿台币。 韩元兑美元周五早盘小升，中止此前连四日跌势，因希腊得到新的融资，带动风险情绪；同时出口商结汇 买进韩元。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略扩大。一个月美元/台币远 汇 尾盘报31.075/31.095，上日收在31.080。 本/下周余日国际重要经济数据和事件有： 7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费者信心指数初值； 7/20(一)：德国6月生产者物价指数(PPI)；欧元区5月经常帐及净投资；加拿大5月趸售(批发)贸易；日本 7月路透短观制造业景气判断指数。 7/21(二)：澳洲央行公布7月利率会议之会议记录；日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表 演说；英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说；英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说 明；瑞士6月贸易收支；英国6月公共部门净借款及收支短差。 7/22(三)：澳洲第二季消费者物价指数(CPI)；新西兰央行公布利率决定；法国7月景气指数；澳洲央行总 裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说；英国央行发布7月政策会议记录；美国联邦住房金融局(FH FA)5月房价指数；美国6月成屋销售年率；韩国第二季国内生产总值(GDP)初值；日本6月进出口及贸易收支； 7/23(四)：中国6月银行结售汇及代客涉外收付款数据新西兰央行公布利率决定；英国6月零售销售；欧元 区7月消费者信心指数初值；加拿大5月零售销售；美国最新一周请领失业金数据；美国6月领先指标；美国7月 堪萨斯城联储制造业综合指数；韩国7月消费者信心指数。 7/24(五)：中国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；日本7月Markit/JMMA制造业PMI初值初值； 法国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；德国7月Markit制造业/服务业/综合PMI初值；欧元区7月Markit 制造业/服务业/综合PMI初值；美国7月Markit制造业PMI初值；美国6月新屋销售； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.312 31.310 31.070-31.317 31.315 7.34 6.83 元太外汇经纪公司 31.315 31.308 31.071-31.320 31.315 3.80 3.79 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.070/-0.050 -0.075/-0.055 (完)