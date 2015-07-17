欧洲汇市：英镑加权指数涨至七年半高点，创2010年以来最长周线连涨

这助推英镑贸易加权指数 升至94.5，为2008年3月以来最高位，并且可能连续第七周周线上涨，为2010年1月以来最长连涨期。

“此番讲话提高了英国央行年底之前开始升息的可能性，”三菱东京日联银行汇市分析师Lee Hardman称。

“英国央行开始升息的最早时间点有可能是11月，甚至比美联储还早，如果美联储推迟加息直至12月的话。”

“除非我们看到经济数据尤其是通胀和薪资数据大幅上升，否则我们认为英镑这波涨势可能会渐失动能，在当前水准做多英镑也许不是好选择，”Forex.com的研究主管Kathleen Brooks表示。(完)

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