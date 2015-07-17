欧洲汇市：英镑加权指数涨至七年半高点，创2010年以来最长周线连涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
这助推英镑贸易加权指数 升至94.5，为2008年3月以来最高位，并且可能连续第七周周线上涨，为2010年1月以来最长连涨期。
“此番讲话提高了英国央行年底之前开始升息的可能性，”三菱东京日联银行汇市分析师Lee Hardman称。
“英国央行开始升息的最早时间点有可能是11月，甚至比美联储还早，如果美联储推迟加息直至12月的话。”
“除非我们看到经济数据尤其是通胀和薪资数据大幅上升，否则我们认为英镑这波涨势可能会渐失动能，在当前水准做多英镑也许不是好选择，”Forex.com的研究主管Kathleen Brooks表示。(完)
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(编译 李春喜/王兴亚；审校 蔡美珍/白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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