《全球汇市》美元周线有望录得两个月最大涨幅，美联储升息预期升温

道富全球市场的驻东京外汇主管Bart Wakabayashi称，“我们对这一升息已预期很久了，届时升息的话，可能会引发'传言时买入，证实时卖出’的巨大风险。”

欧元兑美元 涨约0.2%至1.0891美元，距隔夜创下的七周半低点1.0855不远，但一周内仍累计跌逾2%。欧元兑英镑最低跌至0.69505英镑，为2007年11月以来最低。

美元兑日圆 日内跌0.1%左右，之前触及一个月最高点124.235日圆，但本周仍有望上涨逾1%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0898 1.0874 +0.22 -9.91 1.2097

美元/日圆 124.04 124.14 -0.08 +3.64 119.68

欧元/日圆 135.19 134.97 +0.16 -6.62 144.77

美元/瑞郎 0.9564 0.9576 -0.13 -3.79 0.9941

英镑/美元 1.5654 1.5605 +0.31 +0.52 1.5573

美元/加元 1.2971 1.2952 +0.15 +11.65 1.1618

澳元/美元 0.7399 0.7400 -0.01 -9.41 0.8168

新西兰元/美元 0.6539 0.6506 +0.51 -16.13 0.7797

欧元/瑞郎 1.0426 1.0416 +0.10 -13.30 1.2026

欧元/英镑 0.6962 0.6961 +0.01 -10.23 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3258 9.2970 +0.31 -1.51 9.4688

美元/挪威克朗 8.1374 8.1583 -0.26 +8.91 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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