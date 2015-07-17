《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增380.6亿台币，连两周净增

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月17日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增加380.6亿台币，央行存单未到期余额为7兆1,29 5.60亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增385亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 7/13 2,719.90 2,722.50 +2.60 7/14 5,609.00 *5,784.00 +175.00 7/15 2,295.50 2,292.50 -3.00 7/16 2,911.50 2,430.50 -481.00 7/17 42.00 729.00 +687.00 总计 13,577.90 13,958.50 +380.60 注*：含200亿台币两年期定存单。 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 7/13 93.00 15.00 7/14 29.00 8.00 7/15 47.00 8.00 7/16 37.00 8.00 7/17 34.00 8.00 总计 240.00 47.00 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”