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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 17:29 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增380.6亿台币，连两周净增

路透台北7月17日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增加380.6亿台币，央行存单未到期余额为7兆1,29
5.60亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增385亿台币。
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)       增加/减少(亿
                                       )
   7/13     2,719.90         2,722.50         +2.60
   7/14     5,609.00        *5,784.00       +175.00
   7/15     2,295.50         2,292.50         -3.00
   7/16     2,911.50         2,430.50       -481.00
   7/17        42.00           729.00       +687.00
 总计      13,577.90        13,958.50       +380.60
  注*：含200亿台币两年期定存单。
    
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   7/13                  93.00                15.00
   7/14                  29.00                 8.00
   7/15                  47.00                 8.00
   7/16                  37.00                 8.00
   7/17                  34.00                 8.00
 总计                   240.00                47.00
 (完)   

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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