欧洲经济：未来数年通胀率料仍难以达到央行目标水平--ECB调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
对今年通胀率的预期为0.2%，高于三个月前预期的0.1%。2016年通胀率料为1.3%，此前的预期为1.2%。
欧洲央行的此次调查基于欧盟54位专家的观点。调查还显示，对明年实质国内生产总值(GDP)增速的预估提高约10个基点，目前的预期为1.8%。
“实质GDP增长预期上行趋势基本未变，...接受调查的专家认为，宽松的货币政策和低油价是主要支撑因素，”该央行称。
对未来两年的失业率预期各下降10个基点，分别降至10.5%和10%。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 艾茂林/蔡美珍)
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