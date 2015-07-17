欧洲经济：未来数年通胀率料仍难以达到央行目标水平--ECB调查

对今年通胀率的预期为0.2%，高于三个月前预期的0.1%。2016年通胀率料为1.3%，此前的预期为1.2%。

欧洲央行的此次调查基于欧盟54位专家的观点。调查还显示，对明年实质国内生产总值(GDP)增速的预估提高约10个基点，目前的预期为1.8%。

“实质GDP增长预期上行趋势基本未变，...接受调查的专家认为，宽松的货币政策和低油价是主要支撑因素，”该央行称。