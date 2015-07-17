表格：沪港通活跃股一览--7月17日

路透香港7月17日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 48.88 29.70 买入成交金额 25.41 13.79 卖出成交金额 23.47 15.91 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 上海机场 29,488,157 222,407,088 251,895,245 2 中国平安 131,787,597 103,547,181 235,334,778 3 亚泰集团 843,840 183,293,725 184,137,565 4 小商品城 181,934,282 382,341 182,316,623 5 中国石化 22,989,077 112,496,729 135,485,806 6 中信证券 91,242,697 30,412,413 121,655,110 7 宇通客车 54,805,273 63,703,856 118,509,129 8 恒生电子 55,131,201 46,812,783 101,943,984 9 贵州茅台 46,589,938 40,388,188 86,978,126 10 民生银行 26,989,268 58,897,807 85,887,075 ========================================================================= === 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 海通证券 28,689,080 133,473,680 162,162,760 2 辉山乳业 87,999,630 57,577,510 145,577,140 3 农业银行 9,116,740 102,730,330 111,847,070 4 恒大地产 53,071,500 49,670,970 102,742,470 5 中广核电力 15,297,060 75,680,250 90,977,310 6 阿里影业 45,734,700 37,879,700 83,614,400 7 长城汽车 62,915,750 6,023,050 68,938,800 8 中航科工 53,511,280 12,475,000 65,986,280 9 中国平安 8,084,225 49,445,475 57,529,700 10 中国银行 7,772,720 49,062,480 56,835,200 (完) 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)