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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 17:49 BJT

表格：沪港通活跃股一览--7月17日

路透香港7月17日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             48.88                       29.70
 买入成交金额                   25.41                       13.79
 卖出成交金额                   23.47                       15.91
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   上海机场       29,488,157    222,407,088     251,895,245
 2                   中国平安      131,787,597    103,547,181     235,334,778
 3                   亚泰集团          843,840    183,293,725     184,137,565
 4                   小商品城      181,934,282        382,341     182,316,623
 5                   中国石化       22,989,077    112,496,729     135,485,806
 6                   中信证券       91,242,697     30,412,413     121,655,110
 7                   宇通客车       54,805,273     63,703,856     118,509,129
 8                   恒生电子       55,131,201     46,812,783     101,943,984
 9                   贵州茅台       46,589,938     40,388,188      86,978,126
 10                  民生银行       26,989,268     58,897,807      85,887,075
    
    
    =========================================================================
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 海通证券         28,689,080    133,473,680     162,162,760
 2                 辉山乳业         87,999,630     57,577,510     145,577,140
 3                 农业银行          9,116,740    102,730,330     111,847,070
 4                 恒大地产         53,071,500     49,670,970     102,742,470
 5                 中广核电力       15,297,060     75,680,250      90,977,310
 6                 阿里影业         45,734,700     37,879,700      83,614,400
 7                 长城汽车         62,915,750      6,023,050      68,938,800
 8                 中航科工         53,511,280     12,475,000      65,986,280
 9                 中国平安          8,084,225     49,445,475      57,529,700
 10                中国银行          7,772,720     49,062,480      56,835,200
 (完)
    
        
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 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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