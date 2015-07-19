重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(7月13日-7月17日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周收盘与上周基本持平，波动区间则较上周继续大幅收窄，中间价则受国际美元上涨影响而微跌0.06%。市场恐慌情绪随着救市措施起效而略有缓解，但人民币汇率却陷入极为窄幅波动模式，凸显监管层维稳汇市决心；而极为确定的走势也激发了机构倒量刷年度成交排名的热情，成交量处于较高水平。估计本轮人民币盯住美元走势可能延续至经济再度明显企稳，或者贬值预期逐步消退之时。

公开市场操作: --本周公布的多项数据显示，中国经济企稳态势愈明，加之股市不再剧震，央行公开市场本周逆回购大幅减量，致使在近三个月后首次出现单周净回笼，规模为450亿元人民币。

业内人士认为，经济由稳转好及下半年财政政策发力，仍需要货币政策继续维持宽松基调。在此前提下，未来公开市场将继续灵活操作，以发挥常规工具的功能。

债市: --银行间债市本周长债表现相对较好，但因基本面和流动性预期变化不大，整体未脱盘势。目前来看，除股市波动会在一定程度影响现券外，境外央行可自主投资债市的后续影响也值得关注。

票据: --票据市场本周走升，六个月期票据反弹至年息3.70%-3.80%附近有成交。在利率不断低探后，此前较强的错配需求有所减弱，机构收票意愿下降所致。不过交易员指出，票据市场低位运行的大环境仍在，趋势未改短期续升空间有限。

股市: --当周沪综指 震荡上扬，累计上涨2.1%。周一大盘延续上周的反弹走势惯性上冲，不过因投资者心态未稳，周二起受获利回吐及前期套牢盘双重抛压，股指再度出现大幅下跌。所幸大家对于国家护盘预期未散，期指亦未带来较大压力，本周后段大盘在中小盘股引领下，企稳并再度上冲。周五沪综指收报3,957.352点。