版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：短率持稳，下周资金续松短票利率料略有向下压力

* 资金宽松短率持稳，关注14天期央行定存单收受情况
    * 短票利率持平，部分票券公司表示下周将略压低短票利率
    * 大型寿险狂撤钱，投信公司多向票券公司求救

     记者 罗两莎
    路透台北7月17日 - 台湾银行间短率周五持稳。银行资金调度人士指出，今天市场资金
非常多，大都是以到期续拆为主，但续做量没有想象中多。在市场资金料可续宽裕之下，下
周部分票券商料将有压低短票利率举措。
    
    一大型公股银行资金调度人员并表示，央行今日开出二周(14天)的短期定期存单，与原
先28、91、182天期做出区隔，银行也猜测央行收受定存单的分配会是如何，多数银行调配
资金落点，短天期定存单亦有申购。
    
     台湾央行共发行四种天期定存单，金额共729亿台币，较今日存单到期金额42亿台币，
存单发行余额增加687亿。一位不愿具名央行官员也表示，未来14天期定存单将视市场需求
，弹性发行。    
    
    〞不知央行未来意向如何，就看央行要不要给了，我们有点怕他们会减少申购量。〞一
中型公股银行资调人员说。 
    
                           今日收盘报价      上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均利     0.387%          0.387%
 率                                       
                                          
   --隔夜拆款利率区间       0.295-0.410%    0.295-0.410% 
                                                 
   --一周拆款利率区间       0.380-0.440%    0.380-0.430% 
                                                 
   --两周拆款利率区间      0.390-0.460%     0.388-0.430% 
                                                 
 
   
    **短票利率续处低档，下周将降至0.54%**
    
    短票方面，大型票券公司主管指出，今天市场依旧平静无波，利率亦维持原水准，但因
市场资金依旧很多，因此将酝酿进一步压低利率。
    
    一位票券公司交易员表示，下周一将把短票利率自目前的0.55%往下压低至0.54%。

    大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。

    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
552%，前日在0.553%；上日成交量56.39亿台币，前日144.28亿台币。
    
    下周央行存单到期总额2兆51.60亿台币，分别为：周一6,950.30亿、周二1,922.50亿、
周三4,671.00亿、周四5,929.80亿及周五578.00亿。

    拆款中心资料 显示，周五超额准备为120亿台币，至周日累积超额准备为1,565亿
台币、加计前期1%的超额准备3,091亿台币。 
 
    
    **RP利率持平**
      
    债市附买回(RP)市场方面，大型票券公司交易员指出，今天一大早某大寿险公司即在市
场上疯狂撒钱，把大笔资金丢到货币基金，导致各投信公司资金明显偏多；惟因利率已经处
于低档，利率维持不变。

    证券商交易员也表示，今天市场上的资金还是很多，但利率暂先维持不变。

    〞投信公司都打来跟我们说快被淹死了，赶快救我。〞一大型票券公司交易员说。

    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交
在0.62%，利率与约同上日。

    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天维持在原水准，极短天期利率在0.42
%，其余在0.44%-0.45%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，其余在0.48%
-0.50%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(
完)  

 (审校 高洁如)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐