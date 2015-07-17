中国证券：证监会公布2015年证券公司分类结果，C类券商较去年明显减少

路透北京7月17日 - 中国证监会周五公布的2015年证券公司分类结果显示，大部分证券公司合规管理和风险控制的整体状况良好，相比去年，C类级别的券商明显减少。

刊登在证监会网站的新闻稿称，分类结果是根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力为基础，对证券公司进行的综合性评价。证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别，A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司。

证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在行政许可、监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。

证券业协会近期公布了2015年上半年的经营数据，125家公司上半年实现营业收入3,305.08亿元人民币，去年同期是930.3亿，同比增速超过250%，实现净利润1,531.96亿,去年同期是323.49亿，同比增速达到374%。

另据统计，截至2015年6月30日,125家证券公司总资产为8.27万亿元,净资产为1.30万亿元,净资本为1.14万亿元,客户交易结算资金余额3.41万亿元,托管证券市值38.62万亿元,受托管理资金本金总额10.23万亿元。

欲浏览全部结果，点选证监会网站 here （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)