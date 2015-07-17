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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 18:50 BJT

东南亚股市：泰国股市表现逊色，消费类股领跌

涨跌    当日  今年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   387.53     0.12   +0.03   -5.66   410.77
    泰国                      1479.31    -1.95   -0.13   -1.23  1497.67
    越南                        628.63     1.73   +0.28  +15.21   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王颖；审校 王洋)

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