中国国企：深化国有企业改革，要沿着符合国情的道路去改--习近平

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月17日 - 中国国家主席习近平表示，国有企业是国民经济发展的中坚力量，对国有企业要有制度自信。深化国有企业改革，要沿着符合国情的道路去改，要遵循市场经济规律，也要避免市场盲目性，推动国企不断提高效益和效率。
新华网周五稍晚报导称，习近平在同吉林省企业职工座谈时指出，改革要提高国有企业竞争力和抗风险能力，完善企业治理结构，在激烈的市场竞争中游刃有余。
中国财政部此前公布，今年前五个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降3.3%，为9,237.5亿元人民币，降幅较1-4月收窄，地方国有企业利润今年则首次出现同比增长。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”