中国国企：深化国有企业改革，要沿着符合国情的道路去改--习近平

路透北京7月17日 - 中国国家主席习近平表示，国有企业是国民经济发展的中坚力量，对国有企业要有制度自信。深化国有企业改革，要沿着符合国情的道路去改，要遵循市场经济规律，也要避免市场盲目性，推动国企不断提高效益和效率。

新华网周五稍晚报导称，习近平在同吉林省企业职工座谈时指出，改革要提高国有企业竞争力和抗风险能力，完善企业治理结构，在激烈的市场竞争中游刃有余。