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货币新闻 | 2015年 7月 17日 星期五 19:20 BJT

更新版1-美股业绩：通用电气第二季工业部门获利增长5%，抵消石油业务颓势

通用电气第二季度净亏损13.6亿美元，每股亏损0.13美元。公司4月宣布大举撤出金融服务业务，相关支出给公司业绩带来压力。

营收增长1.5%至327.5亿美元。

通用电气电力和水利部门营收增长8%，该部门出售各种涡轮机；石油天然气部门营收则大幅下降15%。像其他能源产业供应商一样，通用电气也容易受到油价大幅下滑的打击，因为公司客户要缩减资本支出。

通用电气预计今年每股盈余在1.13-1.20美元，将预期区间低端从1.10美元上调。(完) (编译/审校 王洋/王颖/白云)

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