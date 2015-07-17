更新版1-美股业绩：通用电气第二季工业部门获利增长5%，抵消石油业务颓势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
通用电气第二季度净亏损13.6亿美元，每股亏损0.13美元。公司4月宣布大举撤出金融服务业务，相关支出给公司业绩带来压力。
营收增长1.5%至327.5亿美元。
通用电气电力和水利部门营收增长8%，该部门出售各种涡轮机；石油天然气部门营收则大幅下降15%。像其他能源产业供应商一样，通用电气也容易受到油价大幅下滑的打击，因为公司客户要缩减资本支出。
通用电气预计今年每股盈余在1.13-1.20美元，将预期区间低端从1.10美元上调。(完) (编译/审校 王洋/王颖/白云)
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