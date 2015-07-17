英国央行：总裁卡尼称随着闲置产能得到充分利用，升息将是适宜之举--报载

路透伦敦7月17日 - 据当地报纸Lincolnshire Echo周五报导，英国央行总裁卡尼称，随着英国经济中的闲置产能得到充分利用，升息将是适宜之举。

卡尼接受该报访问时说，英国没有升息的事先计划，但他重申升息的时点在接近。

“我们没有按照任何事先计划行事，但随着劳力市场中的闲置资源得到充分利用，经济继续增长，对利率做出温和且合理的调整将是适宜之举，这样一来通胀才会持于目标附近，”卡尼对报纸Lincolnshire Echo表示。

卡尼周四发出有关升息时点的最强烈暗示，他在一次演说中称，到年底左右升息决定将会变得“更加明确”。(完)