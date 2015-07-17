英国央行：总裁卡尼称随着闲置产能得到充分利用，升息将是适宜之举--报载

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦7月17日 - 据当地报纸Lincolnshire Echo周五报导，英国央行总裁卡尼称，随着英国经济中的闲置产能得到充分利用，升息将是适宜之举。
卡尼接受该报访问时说，英国没有升息的事先计划，但他重申升息的时点在接近。
“我们没有按照任何事先计划行事，但随着劳力市场中的闲置资源得到充分利用，经济继续增长，对利率做出温和且合理的调整将是适宜之举，这样一来通胀才会持于目标附近，”卡尼对报纸Lincolnshire Echo表示。
卡尼周四发出有关升息时点的最强烈暗示，他在一次演说中称，到年底左右升息决定将会变得“更加明确”。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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