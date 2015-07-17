基金产业：全球中国股票基金最近一周流出53亿美元--美银美林

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约7月17日 - 周五的美银美林全球研究报告的数据显示，截至7月15日当周，全球中国股票基金流出53亿美元，上周曾创下130亿的纪录流入规模。
股票基金整体吸引83亿美元资金，为连续第二周流入。上周流入的所有新资金都进入股票上市交易基金(ETF)。这份亦包含基金追踪机构EPFR Global数据的报告还显示，专注于美国股票的基金新流入52亿美元。
债券基金吸引11亿美元流入，为六周以来首次录得净流入。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”