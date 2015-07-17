芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至三周低位，因出口需求疲弱和美元上涨

路透芝加哥7月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下挫逾1%至三周最低水平，交易商表示，全球供应充足、美国出口缓慢和美元上涨打压市场。

交投最活跃的CBOT-9月小麦合约连跌四日，降至6月26日来最低点，本周录得3.7%的跌幅，连续第二周下跌，且为5月最后一周来最大周度跌幅。

美元兑一篮子货币 攀升至4月来最高，使美国小麦价格在全球市场变得更昂贵。美国小麦原本已缺乏竞争力，中东和非洲许多主要小麦购买地区选择买入较便宜的黑海小麦。

俄罗斯农业部数据显示，10%的作物种植地区进行了收割，小麦产量为1,760万吨，平均每公顷产量为3.74吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货 收跌8-1/4美分，报5.54美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为104,936口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)