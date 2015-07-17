全球金市：美国升息前景压低金价至五年低位，交易商关注中国黄金储备

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 金价可能连跌第四周
* 6月底中国黄金储备增加57%
* 美元兑主要货币升至4月来最高
路透纽约/伦敦7月17日 - 金价周五跌至五年低位，受累于美元上涨、美国将在今年升息的预期和中国过去六年购买的黄金低于预期。
铂金逾六年来首次跌穿关键的1,000美元水准，钯金扩大跌势，触及2012年11月来最低。
中国央行表示，6月底中国黄金储备较逾六年前调整储备组合时增长了57%。尽管黄金储备增加，但目前黄金在总体外汇储备中的占比为1.65%，低于2009年6月时的1.8%。
占比下降，暗示中国将会增加买入黄金，但市场焦点放在其他地方。
“市场认为中国一直在买入黄金，但购买的规模远小于应有的水平，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。
现货金 下跌1.1%，至每盎司1,130.70美元，此为2010年4月来最低，现货金最新跌1%，报每盎司1,133.13美元，本周可能下跌2.6%，为3月初来最大周度跌幅。
现货铂金 大跌1.4%，至每盎司991美元，为2009年2月来最低。
“如果(中国黄金储备)偏低的数据无误，那么，这对市场非常有利，因这意味着未来很多年有持续买入的充分空间，”Sharps Pixley执行长Ross Norman说。
美国8月期金 收跌1%，报每盎司1,131.90美元。
美元指数 上涨至4月来最高，因美国就业数据强劲。全球股市下跌，因企业公布的季报令人失望。
现货钯金 大跌2.5%，至2012年11月来最低的每盎司613.47美元。现货银 下跌0.9%，报每盎司14.84美元。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”