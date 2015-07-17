美国股市：Nasdaq指数再创收盘纪录，因谷歌公布业绩后暴涨

* 谷歌公布强劲业绩后，股价升至纪录高位

* Facebook和Etsy攀升，受谷歌业绩带动

* 能源指数跌至逾两年最低水准

* 道指下跌0.19%，标普500指数上涨0.11%，Nasdaq指数上升0.91%

路透7月17日 - 谷歌大涨周五推动Nasdaq指数连续第二日创收盘纪录，但能源股下跌向道指和标普500指数施压。

谷歌 暴涨16.26%，创下2008年4月来最大单日百分比升幅，收报699.62美元，创下纪录新高，昨日谷歌公布广告营收强劲增长。

Facebook 劲升4.53%，至纪录高位94.97美元，因市场寄望Facebook可能步谷歌后尘，公布广告营收大幅增长。Etsy 飙升30%，因谷歌在和分析师举行的季度电话会议上称赞Etsy的业务表现。

油价下跌限制大盘升幅，标普能源指数 挫跌1.07%，至2013年1月来最低水准。雪佛龙 劲跌1.4%，公用事业股指数 回落1.06%。

在本周部分美国企业公布好于预期的业绩后，华尔街内部人士对即将公布的二季度企业季报持审慎乐观态度。

“企业季报将好于市场平均预估，”Swarthmore Group投资组合经理Kurt Brunner，“美国经济表现不错。尽管经济增幅不是5%，但我们以缓慢、稳定的步伐成长，我认为这样的趋势将会继续。”

Nasdaq指数 收高46.96点，或0.91%，至5,210.14点，连续第二日创下收盘新纪录。

标准普尔500指数 上升2.35点，或0.11%，至2,126.64点，略低于纪录高位2,130.82点。

道琼工业指数 收跌33.80点，或0.19%，至18,086.45点。

波音 下挫1.11%，对道指的拖累最大，此前波音称第二季将计入与KC-46空中加油机计划问题有关的支出。

通用电气 攀升0.74%，此前该公司上调了2015年工业制造业务的盈利预估。

科技指数 大涨1.75%，是标普500指数10大类股中唯一上涨的板块，主要因谷歌股价暴涨。

本周，道指上升1.8%，标普500指数大涨2.4%，Nasdaq指数上涨4.3%，Nasdaq指数创2014年10月来最大周度升幅。

美元指数本周升幅为两个月来最大，因预期美联储将在今年升息。不过，美元升值降低了美国企业在外国市场的获利价值。

汤森路透预计，第二季美国企业营收跌幅将为近六年来最大，部份原因是美元走强，第二季美国企业盈利料下降2.9%。

市场成交较为清淡，根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约61股，低于本月迄今日成交均值66亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,000和1,076家，比率为1.86:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,676和1,115家，比率为1.50:1。

有21只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低；有107只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，87只触及新低。(完)