重温稿-美国债市：公债收益率曲线趋平，因通胀和楼市数据强劲

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 收益率曲线为一个月最平
* 楼市和通胀数据提振升息预期
路透纽约7月17日 - 美国公债收益率曲线周五趋平，此前美国公布的通胀和楼市数据强劲，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)接近升息的预期。
美国6月消费者物价连升第五个月，因汽油及一系列其他商品价格上涨。6月房屋开工大增，建筑许可创近八年最高。
“今年地产业是唯一一个显示持续强势的行业，我认为这对整体经济是好兆头，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons表示。
周五出炉的第三项数据显示，对海外的局势担忧7月初拖累消费者信心回落，但仍处于高位，这对消费者支出而言是个好兆头。
五年期/30年期公债收益率差 降至139个基点，为6月17日来最平。
收益率曲线趋平主要是因30年期公债 大涨21/32，收益率报3.08%，周四尾盘报3.12%。
指标10年期公债 升2/32，收益率报2.35%，当日变动不大。
自美联储主席叶伦周三表示，今年可能将升息后，收益率曲线就已趋平。许多投资人和分析师认为美联储在9月货币政策会议上开始升息的可能性最高。
但许多分析师不确定是什么带动较长期公债跑赢，因10年期公债受到的影响较小。
关注长存续期的保险商或其他买家的需求可能是走势背后的原因，DRW Trading市场分析师Lou Brien表示。
下周美国没有什么重要经济数据公布，下一个判断经济强度的重要经济指标就要等到7月就业报告了。
下周四，美国财政部将发售150亿美元10年期通膨保值债券。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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