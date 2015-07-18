机构观点：人民币国际化指数2.47%，两年内有望成第四大国际货币

路透北京7月18日 - 中国人民大学周六发布报告称，人民币国际化指数（RII）在2014年底达到2.47%，相比2009年底0.02%的数值，该指数五年间增长了120余倍。只要没有重大不利事件发生，人民币国际化程度或许在两年内将赶超日圆，成为第四大国际货币。

人大国际货币研究所发布的《人民币国际化报告2015》显示，据初步匡算，截止今年二季度人民币国际化指数预计为2.9%，人民币与日元的差距不足一个百分点，与英镑的差距大约两个百分点。2014年，美元、欧元、英镑和日圆这四种主要国际货币的份额出现了不同程度的下降，人民币、澳大利亚元、加拿大元及其他新兴国际货币的份额有所上升。

“可以预计，随着‘一带一路’建设逐步落地，特别是资本账户稳步开放等政策的推进，人民币两年之内成为第四位国际货币是完全有可能的。”中国人民大学校长陈雨露在报告发布会上称。

他并表示，2014年人民币贸易计价结算稳步上升，提供了基本保障，但是推动人民币国际化指数上涨的主要动力来自于人民币在国际经过活动当中开始更多承担金融交易计价和外汇储备的功能。

报告显示，2014年全年跨境贸易人民币结算量达6.55万亿元，同比增长41.6%；全球贸易中的人民币结算份额提高至2.96%。2014年人民币直接投资达1.05万亿元，同比增长96.5%；全球资本和金融交易中人民币份额达到2.8%。

报告指出，金融交易虽然能够在较短时间内实现RII较快增长，但这种增长的可持续性较差，且存在一定风险。长远来看，支撑人民币更多国际使用的可靠力量，必须也只能是全球市场对“中国制造”和“中国创造”的持续需求。

“要抓住‘一带一路’建设的历史机遇，巩固并提高人民币贸易计价结算份额，进一步扩大国际市场上直接投资、贸易融资以及与实体经济密切相关的贷款，债券发行中的人民币使用规模，促进人民币国际化稳健发展。”报告称。

报告认为，2015年例行SDR（特别提款权）定值检查将人民币纳入其货币篮子是大概率事件，即使国际货币基金组织再度以“可自由使用货币标准”为由拒绝人民币，也不可能延缓或是阻挡人民币国际化进程。因为在现有成绩基础上，中国正在积极推动的“一带一路”战略还将为人民币国际化使用创造更多更好的机会，使人民币国际化继续保持又快又稳的发展态势。

陈雨露解读报告称，如果中国经了能保持7%的平均增长速度，按照当前中国进出口贸易中使用人民币结算的比例来看，预计到2015年底全球贸易中人民币结算的份额会达到3.4%，在这个基础上，如果“一带一路”沿线国家对华出口的大宗原材料和能源有一半使用人民币计价结算，那么全球贸易中人民币计价结算的份额会提升到7.05%，这样无疑会大大提升人民币国际化的水平。

报告建议，以“一带一路”建设为契机增加全球公共物品供给；应构建多层次合作机制，尽快签署贸易投资协定和全面税收协定等；并为尽快实现大宗商品人民币计价创造有利条件；在基础设施建设中努力推动中国标准和人民币使用；产业园区建设应当重视旗舰项目和配套人民币使用；跨境电子商务应当消除壁垒并实现人民币计价结算，人民币跨境支付系统要尽快投入使用。