全球汇市：最近一周投机客美元净多仓六周来首次下降-CFTC/路透

路透8月21日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五 公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓。 8月18日止当周，美元净多仓降至322.6亿美元，此前一周为371.9亿 美元；本周美元净多仓为六周来首次下降。 这也是美元净多仓连续第三周处在300亿美元上方。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 欧元净空仓本周降至92,732口，前一周为115,210口。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 8月18日当周 前一周 多头仓位 45,935 45,768 空头仓 136,065 150,994 净仓位 -90,130 -105,226 欧元(125,000欧元为1口) 8月18日当周 前一周 多头仓位 68,473 67,373 空头仓位 161,205 182,583 净仓位 -92,732 -115,210 英镑(62,500英镑为1口) 8月18日当周 前一周 多头仓位 52,030 41,751 空头仓位 56,001 52,122 净仓位 -3,971 -10,371 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 8月18日当周 前一周 多头仓位 8,183 9,668 空头仓位 18,051 16,680 净仓位 -9,868 -7,012 加元(100,000加元为1口) 8月18日当周 前一周 多头仓位 21,407 28,546 空头仓位 88,201 95,951 净仓位 -66,794 -67,405 澳元(100,000澳元为1口) 8月18日当周 前一周 多头仓位 47,544 48,017 空头仓位 97,427 99,287 净仓位 -49,883 -51,270 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 8月18日当周 前一周 多头仓位 14,012 13,931 空头仓位 23,969 24,503 净仓位 -9,957 -10,572(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 李春喜)