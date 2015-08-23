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亚洲 | 2015年 8月 23日 星期日 11:58 BJT

全球汇市：最近一周投机客美元净多仓六周来首次下降-CFTC/路透

路透8月21日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五
公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多仓。
    
    8月18日止当周，美元净多仓降至322.6亿美元，此前一周为371.9亿
美元；本周美元净多仓为六周来首次下降。
    
    这也是美元净多仓连续第三周处在300亿美元上方。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    欧元净空仓本周降至92,732口，前一周为115,210口。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                8月18日当周          前一周
    多头仓位       45,935            45,768
    空头仓        136,065           150,994
    净仓位        -90,130          -105,226
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                8月18日当周          前一周
    多头仓位       68,473            67,373
    空头仓位      161,205           182,583
    净仓位        -92,732          -115,210

    英镑(62,500英镑为1口)           
                8月18日当周          前一周
    多头仓位       52,030           41,751
    空头仓位       56,001           52,122
    净仓位         -3,971          -10,371
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 8月18日当周          前一周
    多头仓位         8,183            9,668
    空头仓位        18,051           16,680
    净仓位          -9,868           -7,012
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 8月18日当周          前一周
    多头仓位        21,407           28,546
    空头仓位        88,201           95,951
    净仓位         -66,794          -67,405
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  8月18日当周          前一周
    多头仓位        47,544           48,017
    空头仓位        97,427           99,287
    净仓位         -49,883          -51,270
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  8月18日当周          前一周
    多头仓位        14,012           13,931
    空头仓位        23,969           24,503
    净仓位          -9,957          -10,572(完)
          
      
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 (编译 郑茵 审校 李春喜)

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