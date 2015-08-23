企业结盟：日本夏普与台湾鸿海洽谈显示器业务合作事宜--消息

路透东京8月23日 - 据两位了解情况的消息人士透露，日本夏普 与台湾鸿海 正在举行洽谈，讨论就前者陷入困境的平板显示器业务展开合作。

消息人士称，根据所讨论的计划，夏普将把显示器业务剥离成为一个单独子公司，而后接受鸿海的投资，其它实体机构也有可能对其进行现金注资，包括日本产业革新机构(Innovation Network Corporation of Japan)。

夏普社长高桥兴三上月表示，他对于大规模重组夏普的液晶显示器(LCD)和消费电子部门持开放态度，当前投资者和分析师强烈要求进行改组。

鸿海和夏普在2012年时曾洽谈过合作，但没有取得成功，因夏普不同意让鸿海取得过多控制权。不过两家公司一直保持联系，共同经营大阪一座大型LCD面板工厂。

此前，日本报纸朝日新闻在周六也对此事进行了报导。

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