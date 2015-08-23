全球经济：IMF官员认为，现在谈论中国危机还“为时尚早”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透意大利里米尼8月22日 - 国际货币基金组织(IMF)财政事务部主任科塔雷利(Carlo Cottarelli)周六表示，中国经济放缓以及股市大幅下跌并不预示着危机，而是意味着中国“有必要”进行调整。
“近几年来货币政策一直非常偏向于宽松，调整是必要的，”他表示。
“现在说中国出现危机完全是为时尚早，”他在一次记者会上说。
他重申IMF预计中国经济今年料成长6.8%，低于2014年的7.4%增幅。
科塔雷利表示，IMF将在未来几个月与中国当局讨论后者让人民币贬值的决定。
关于希腊，他表示，IMF将在两三个月内决定是否参与最新救援行动。
IMF认为希腊的债务不可持续，提出将债务减免作为第三轮援助的条件。
“在(与债权人达成的)计划启动后，将在两三个月内评估债务的可持续性。然后IMF才能考虑是否要介入，”他说。(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”