金砖国家：8月21日股汇市收盘纵览

路透8月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月21日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报812.38点，下跌2.16%。

《综述》中国股市持续下跌考验政策底，投资者救市期待升温

中国汇市：人民币收盘再度转跌为升，PMI数据波及离岸加剧贬值预期

香港股市：收低1.5%创四年来最大周线跌幅，因有关中国疑虑加深

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巴西股市：创年内低点，被广泛交易的大宗商品出口类股和银行股拖累大盘下跌，这类股票通常都吸引大量希望从巴西资产中获取收益的海外投资者，经常因为全球风险偏好的变化而波动。指标股指Bovespa指数 收报45,719.640点，下跌1.99%。

巴西汇市：大幅走软，因中国制造业数据令人失望，引发全球市场大跌。雷亚尔兑美元 收报3.4955/60，上日收报3.4584/96。

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南非股市：录得2014年9月以来最差单周表现，受中国经济放缓忧虑拖累，且部分投资者青睐的矿业类股业绩不佳。指标Top-40指数 收报43,404.56点，下跌1.69%；大盘综合指数 收报49,028.36点，下跌1.47%。

南非汇市：兰特兑美元小跌，受中国相关的避险情绪拖累

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印度股市：收于两个月最低收盘水准，因担忧以中国为首的全球经济减速以及朝鲜半岛紧张局势升级，令市场受压。BSE指数 收报27,366.07点，下跌0.88%；NSE指数 收报8,299.95点，下跌0.87%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.825/65.835，上日收报65.54/65.55。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报762.38点，下跌4.16%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报416.61点，下跌3.62%。