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货币新闻 | 2015年 8月 24日 星期一 06:24 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月24日至8月31日

汤森路透8月21日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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8月25日 BMO Q2 2016 百思买(Best Buy)

8月26日 AMC Q3 2015 Avago Technologies Ltd

8月26日 12:00 Q1 2016 Brown-Forman

8月26日 AMC Q2 2015 PVH

8月27日 AMC Q2 2016 Autodesk

8月27日 BMO Q2 2015 Dollar General

8月27日 AMC Q2 2015 GameStop

8月27日 BMO Q1 2016 Patterson Companies

8月27日 BMO Q1 2016 J M Smucker Co

8月27日 BMO Q2 2015 蒂芙尼(Tiffany)

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 张荻)

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