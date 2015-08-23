日韩经济指标预测--8月24日-8月31日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月24日当周 8月24日(一) 暂无重要数据公布 8月25日(二) 2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 100 8月26日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,003 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,011 8月27日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 +2.2% -3.0% (较上年同期) +1.3% -2.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -0.2% +0.1% 全国整体CPI -- +0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -0.2% -0.1% 东京地区整体CPI -- +0.2% 2330 日本求才求职比 7月 1.19 1.19 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.1% +0.9% 8月28日(五) 暂无重要数据公布 8月31日当周 8月30日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 正73 2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- +2.3% (较上年同期) -- +1.2% 服务业产出(较前月) -- -1.7% 2350 日本工业生产 7月初值 -- +1.1% 一个月预估值 -- +0.5% 两个月预估值 -- +2.7% 8月31日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +15.4% 房屋开工(较上年同期) -- +16.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +7.3%(完)