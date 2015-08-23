澳新经济指标预测--8月24日-8月31日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月24日当周 8月24日(一) 暂无重要数据公布 8月25日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 42.9 出口(亿新西兰元) -- 42.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.6 截至7月的一年 -- 逆差28.5 8月26日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -1.5% -2.4% 8月27日(四) 0130 澳洲资本支出 第二季 -2.5% -4.4% 建筑类支出 -4.7% -6.5% 机械类支出 -1.0% -0.5% 8月28日(五) 暂无重要数据公布 8月31日当周 8月31日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -- -- 0100 新西兰企业信心 (较前月) 8月 -- -15.3% 0130 澳洲企业库存 第二季 -- +0.4% 企业获利 -- +0.2% 企业税前获利 -- +12.5% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.6% 2245 新西兰贸易条件 第二季 -- +1.5% 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- 50.4(完)