欧洲金融：2016年将有50-60家欧元区银行参加压力测试--欧洲央行

路透法兰克福8月21日 - 欧洲央行发言人周五称，明年将有50-60家欧元区银行参加压力测试，数量不到2014年的一半。

欧洲央行现为欧元区银行业的监管机构。

欧洲银行业管理局(EBA)曾表示，将于明年第一季度启动压力测试。

“我们将采用EBA标准来确定此次测试的规模，”欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在接受芬兰电台YLE的采访时称，“我认为会有大约50-60家银行参加压力测试。”

欧洲央行发言人证实了参加压力测试的银行数量。