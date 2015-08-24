欧洲金融：2016年将有50-60家欧元区银行参加压力测试--欧洲央行

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福8月21日 - 欧洲央行发言人周五称，明年将有50-60家欧元区银行参加压力测试，数量不到2014年的一半。
欧洲央行现为欧元区银行业的监管机构。
欧洲银行业管理局(EBA)曾表示，将于明年第一季度启动压力测试。
“我们将采用EBA标准来确定此次测试的规模，”欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在接受芬兰电台YLE的采访时称，“我认为会有大约50-60家银行参加压力测试。”
欧洲央行发言人证实了参加压力测试的银行数量。
2014年欧洲央行对130家欧元区银行进行了压力测试，旨在提高对银行业的信心。欧洲央行去年11月成为银行业的监管机构。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
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