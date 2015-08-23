美国与加拿大经济指标预测--8月24日-8月31日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月24日当周
8月24日(一)
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 7月 -- 正0.08
8月25日(二)
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.7%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 +5.1% +4.9%
经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 55.7
服务业PMI 56.0 55.7
1400 美国世企研消费者信心指数 8月 93.3 90.9
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 51.0 48.2
新屋销售(较前月) +6.0% -6.8%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正13
8月26日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 111.9
建筑许可变动率 -- -16.3%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 -0.5% --
扣除运输 +0.4% --
扣除国防 -- --
扣除飞机的非国防资本财 +0.4% --
8月27日(四)
1230 美国企业获利 第二季 -- -7.9%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.2% +2.3%
最终销售 +2.9% +2.4%
消费者支出 -- +2.9%
GDP平减指数 +2.0% +2.0%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月22日当周 -- 27.7
四周均值(万人) -- 27.15
续请失业金人数(万人) 8月15日当周 -- 225.4
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.8%
8月28日(五)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- +0.5%
(较上年同期) -- -0.9%
1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- --
个人所得(较前月) +0.4% --
个人支出(经季调，较前月) +0.4% --
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% --
(较上年同期) -- --
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- --
(较上年同期) -- --
1400 密西根大学美国消费者信心指数 8月终值 93.0 92.9
现况指数 -- 107.1
预期指数 -- 83.8
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- --
8月31日当周
8月31日(一)
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 -- 赤字174.7
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 54.5 54.7
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 -- 负4.60
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 张若琪)
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