版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 07:56 BJT

《全球汇市》避险情绪升温带动日圆上涨，澳元下跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1372 1.1387 -0.13 -5.99 1.2097

美元/日圆 121.82 122.01 -0.16 1.98 119.68

欧元/日圆 138.53 139.05 -0.37 -4.61 144.78

美元/瑞郎 0.9471 0.9466 0.05 -4.73 0.9941

英镑/美元 1.5671 1.5695 -0.15 0.63 1.5573

美元/加元 1.3219 1.3184 0.27 13.78 1.1618

澳元/美元 0.7262 0.7319 -0.78 -11.09 0.8168

新西兰元/美元 0.6621 0.6682 -0.91 -15.08 0.7797

澳元/日圆 88.470 89.190 -0.81 -9.48 97.750

新西兰元/日圆 80.660 81.560 -1.10 -13.73 93.310

英镑/日圆 190.90 191.65 -0.39 2.72 186.38

澳元/新西兰元 1.0963 1.0922 0.38 4.72 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 汪红英/白云/李婷仪/徐文焰/戴素萍/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐