《中国报摘》--中国证券报8月24日

* 头版头条:

--中国政府网周日公布的《基本养老保险基金投资管理办法》明确，养老基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于养老基金资产净值的30%；机构测算结果显示，养老基金有望为股市注入上万亿元长期资金。

* 其他:

--据Wind数据统计，截至周日晚，沪深两市已有1,354家上市公司披露半年报，已披露的半年报显示，802家上市公司上半年净利润实现增长，占比接近60%；120多家公司发布高送转预案，创历史新高。

--继2015年3月、6月发布第一批和第二批业务规则后，上海国际能源交易中心近期就交易、结算、交割、风险控制管理等4个业务规则和原油期货标准合约向社会公开征求意见。至此，原油期货的业务规则征求意见稿已全部发布。

--河北钢铁 发布定增预案，拟非公开发行募集资金总额不超过80亿元人民币，扣除发行费用后将用于收购股东唐钢集团持有的唐钢汽车板公司100%股权、新建高强度汽车板技术改造项目二期工程以及偿还银行借款。

--华东数控 披露重组预案，内蒙古久泰将作价66亿元借壳华东数控。重组完成后，华东数控在现有金属切削机床业务的基础上将增加现代煤化工业务，进而实现多元化发展。

--国泰君安 公布半年报，今年上半年实现营业收入223.01亿元，同比增长272.20%；实现归属于母公司股东的净利润96.38亿元，同比增长348.22%。

--据wind数据显示，8月以来截至上周五发生产业资本增减持的股票数量有371只，较7月的988只大幅减少；8月以来累计净增持金额也从上月的447.73亿元骤降至92.29亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 林高丽)