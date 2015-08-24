全球金市：行业分析师预期货币战疑虑或推升金价突破1,200美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透印度帕纳吉8月22日 - 权威行业分析师在一场会议上指出，随着人民币贬值后货币战疑虑引发股市震荡，提振了实货金和黄金上市交易基金(ETF)买盘，未来几个月内金价 可能升越每盎司1,200美元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)上月政策会议的会议记录打压美国即将升息的预期，使得金价已从7月所及的五年半低点反弹约8%。现货金周五触及1,168.40美元的近期高点。
“人民币贬值后，大家都很担心，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 旗下ScotiaMocatta的印度金市主管Rajan Venkatesh称。“他们担心货币战，因此重返金市。”
他在印度帕纳吉市举行的国际黄金大会间隙说道，一个月内金价可能登上1,230-1,240美元。
全球最大黄金冶炼商Valcambi执行长Michael Mesaric表示，黄金ETF持金量徘徊在2008年以来最低水平附近，但当前金价将吸引新买盘。
他预计2016年中前金价将升至1,350美元。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”