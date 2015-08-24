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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 08:05 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月24日

路透香港8月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1
美元=7.7515港元 )
   
    美国股市周五大幅收跌，道琼工业指数 急跌530.94点，或3.12%，收报16,459.75点；标
普500指数录得近四年来最大单日百分比跌幅，道指证实进入修正区域，因投资者仍对中国经济增长
失速将拖累全球成长放缓心有余悸。 
  
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       111.040   -4.33      37506             8.607      -2.41
 中国铝业                       8.320   -1.77      61870             2.580      -1.91
 中国移动                      62.870    0.22     254347            97.467      -2.82
 中国人寿                      16.070   -3.48     157996            24.913      -3.06
 中石油                        83.160   -3.81      49628             6.446      -2.77
 中石化                        66.700   -3.19      39005             5.170      -2.45
 汇丰控股                      40.520   -2.97    4091228            62.818      -3.21
 中电信                        58.360    5.23      35044             4.524      -2.71
 中国联通                      14.000    4.63     354579            10.852       0.30
 兖州煤业                       5.010   -4.75      30977             3.884      -2.67
 华能国际                      44.860   -1.32      15176             8.693      -2.43
 南方航空                      35.230   -1.73      16910             5.462      -1.77
 东方航空                      28.590   -4.25      13176             4.432      -1.50
 中芯国际                       4.230   -5.16      10392             0.656      -2.12
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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