《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月24日

路透香港8月24日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1 美元=7.7515港元 ) 美国股市周五大幅收跌，道琼工业指数 急跌530.94点，或3.12%，收报16,459.75点；标 普500指数录得近四年来最大单日百分比跌幅，道指证实进入修正区域，因投资者仍对中国经济增长 失速将拖累全球成长放缓心有余悸。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 111.040 -4.33 37506 8.607 -2.41 中国铝业 8.320 -1.77 61870 2.580 -1.91 中国移动 62.870 0.22 254347 97.467 -2.82 中国人寿 16.070 -3.48 157996 24.913 -3.06 中石油 83.160 -3.81 49628 6.446 -2.77 中石化 66.700 -3.19 39005 5.170 -2.45 汇丰控股 40.520 -2.97 4091228 62.818 -3.21 中电信 58.360 5.23 35044 4.524 -2.71 中国联通 14.000 4.63 354579 10.852 0.30 兖州煤业 5.010 -4.75 30977 3.884 -2.67 华能国际 44.860 -1.32 15176 8.693 -2.43 南方航空 35.230 -1.73 16910 5.462 -1.77 东方航空 28.590 -4.25 13176 4.432 -1.50 中芯国际 4.230 -5.16 10392 0.656 -2.12 （完） (整理 梁慧仪)