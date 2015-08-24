日本财政：国家债务大幅增加，2016财年偿债成本将升至纪录高位--消息

路透东京8月22日 - 日本政府消息人士称，在从2016年4月开始的下一财年预算经费中，财务省将寻求创纪录的26.05兆(万亿)日圆(2,135亿美元)资金，支付政府公债的利息和债务成本。

这较当前财年预算高出11.1%，反映日本债务大幅增加。

消息人士周五称，债务成本中包括用于偿债的15.21万亿日圆，这部分预算较前一财年提高14.3%，用于支付利息和贴现费用的部分为10.8万亿日圆，较上年增长6.9%。

由于此事的敏感性，消息人士拒绝具名。

另外，日本朝日新闻周六报导称，下一财年日本政府的总预算料增至约102万亿日圆的纪录高位，因社会福利支出和国家债务增多。

日本政府上月表示，2020财年料无法按预定目标恢复基本预算盈余，暗示有必要采取进一步措施以提高岁入并降低支出。

外界认为这对日本来说是重要的目标，因其希望降低债务相当于国内生产总值(GDP)的比重，目前日本公共债务是自身经济规模的两倍左右。(完)