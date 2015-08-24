中国个股：河北钢铁拟定向增发筹集至多80亿元，用于收购汽车板公司等

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月24日 - 中国大型钢铁企业河北钢铁股份有限公司 周日晚间公告称，拟定向增发股份以筹集至多80亿元人民币，募集资金投向收购唐钢汽车板公司等。
公告指出，此次定向增发底价为5.6元／股，发行数量不超过14.2857亿股，发行对象包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、财务公司、合格境外机构投资者（QFII）等。
募集资金的部分将用于收购唐钢汽车板公司100%股权，预计将使用募集资金41.05亿元，并投入15亿元用于新建高强度汽车板技术改造项目二期工程；剩余约24亿元用于偿还银行借款。
公告指出，目前国内乘用车企业每年需向从日本、韩国等国进口汽车板100万吨以上。而唐钢汽车板及其二期技改项目，重点开发生产市场最急需、进口量最大的高强度汽车及家电用冷轧板、热镀锌板，特别是能够生产国内外市场非常紧俏的超高强汽车用钢，以及用于汽车外板的超深冲钢。
唐钢汽车板公司目前的母公司唐钢集团与河北钢铁同受河北钢铁集团公司控制，且唐钢集团持有河北钢铁17.45%股权。
河北钢铁自6月底起连续停牌，筹划增发事项，上一交易日收报7元。公司股票将于周一起复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”