中国个股：河北钢铁拟定向增发筹集至多80亿元，用于收购汽车板公司等

公告指出，目前国内乘用车企业每年需向从日本、韩国等国进口汽车板100万吨以上。而唐钢汽车板及其二期技改项目，重点开发生产市场最急需、进口量最大的高强度汽车及家电用冷轧板、热镀锌板，特别是能够生产国内外市场非常紧俏的超高强汽车用钢，以及用于汽车外板的超深冲钢。