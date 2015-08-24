全球金属：住友商事将第四季LME铝价预期从2,000美元下调至1,800美元

路透东京8月21日 - 日本住友商事 将其对10-12月当季的伦敦金属交易所(LME)期铝 价格预期下调至1,800美元，低于1月时预计的2,000美元，主要考虑到中国出口增加以及美元走强。

住友商事还将其对该季日本铝升水的预期从每吨425美元下调至100美元。

“我们原先认为LME铝现货价格加上升水不会低于2,000美元太多，但其跌幅远超过预期，”住友商事轻金属交易团队负责人Shingi Yamagiwa周五告诉记者。

他说，中国铝产品出口增加是铝价下滑超过预期的最大原因。

中国1-7月未锻造铝及铝产品出口量同比下降了5.3%，但仍高于280万吨。

Yamagiwa说，一系列高成本炼厂关闭以及新的低成本炼厂产量增加，令冶炼平均成本下降，再加上美元上涨的影响，共同导致了铝市场的下挫。

不过修正后的预期仍高于当前铝价。现阶段铝价接近六年低位，在每吨1,550美元左右。

“现在看来铝价及其升水需要更长的时间才能反弹，只是当前价格也太低了，”Yamagiwa说，现货价格加升水最终应会回到每吨2,000-2,200美元。

日本7-9月发货的铝升水较前一季度下降近300美元，至六年低位100美元，创历史最大降幅，主要因中国出口加剧了市场压力。1-3月期间发货的铝升水创纪录高位每吨425美元。

日本买家和全球矿商下一轮的季度定价谈判将在本月稍晚启动。

“我们预计明年日本铝升水仍基本上持平于100美元左右，也有可能较该水平短暂下跌10美元或20美元，”Yamagiwa说。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)