《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月24日

*工商时报：

--由于三大动态随机存取记忆体(DRAM)厂第3季开始缩减PC DRAM产出，市场供给量递减，且桌机及笔电8月中旬起进入零组件备货旺季，在全球最大记忆体模组厂金士顿带头调涨报价下，DRAM价格终结长达一年跌势，上周末现货价格出现3-5%强劲反弹。

--台湾的制造业、服务业、公建赴大陆投资列禁止类项目仍各有98项、5项、10项，但最多是农业尚有409项未松绑，相关部会正一并检讨下一波登陆松绑投资项目。

--人民币重贬让国际资本市场乱成一团，柜买中心国际板挂牌的宝岛债，票面利率随即上扬至少一成，每档票面利率一定要在4%以上，甚至债信佳的德意志银行新加坡分行，发行利率也飙高到4.5%，创下宝岛债市场新记录。

*经济日报：

--美股大跌，台股也面临下行的压力，为了引导寿险资金进入台股市场，金管会研议，寿险业计算2015年底资本适足率(RBC)风险系数调降的暂行措施，并且不排除提前公布。寿险公会本周将邀集寿险业者讨论，台股RBC风险系数调整会议，其中寿险公会将讨论两大方向，其一是台股投资从原来半年均价计算，延长为一年；其次就是投资台股的风险系数，将从0.241调降为0.12。

--人民币过去两周来对美元大幅贬值，具备〞月月比价、月月差额交割〞特性的汇率选择权，恐再爆交易纠纷。金管会银行局官员昨日表示，将要求银行做好KYC(认识你的客户)，并将列为金检重点。

--行政院周四将邀交通部、小黄司机及网路叫车平台业者Uber，在网上辩论适合台湾的共享经济。据了解，政院原则支持发展共享经济，但有两底限，包括网路平台业者须在台设子公司合法缴税，及确保消费者安全。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。