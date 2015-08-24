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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 08:23 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月24日

**东方早报**

--宝钢集团董事长徐乐江表示，当前中国钢铁需求下降反映行业发展规律，欧洲、日本都经历了这样的过程，环保要求升级和互联网的广泛运用将助推钢铁产业升级。

**人民日报**

--记者获悉，“十三五”（2016-2020年）期间，广西将投入超过1万亿元人民币，建设交通基础设施，加快互联互通，形成面向西南、中南、粤港澳、东盟的综合运输通道。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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