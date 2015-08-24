《中国报摘》--其他报纸重要消息8月24日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**东方早报**
--宝钢集团董事长徐乐江表示，当前中国钢铁需求下降反映行业发展规律，欧洲、日本都经历了这样的过程，环保要求升级和互联网的广泛运用将助推钢铁产业升级。
**人民日报**
--记者获悉，“十三五”（2016-2020年）期间，广西将投入超过1万亿元人民币，建设交通基础设施，加快互联互通，形成面向西南、中南、粤港澳、东盟的综合运输通道。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”