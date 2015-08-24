中国个股：内蒙古久泰借壳华东数控上市，拟注入66亿元煤化工资产

路透上海8月24日 - 停牌逾四个月的华东数控 周一公告称，公司拟发行股份购买内蒙古久泰100%股权，预估值66亿元。重组完成后，上市公司主业将增加煤化工业务，控股股东变更为山东久泰。

刊登于深圳证券交易所的公告显示，华东数控本次向内蒙古久泰全体股东发行股份购买资产的发行价格为8.87元/股。根据预估值测算，此次非公开发行股份数量约为7.44亿股。该交易构成借壳上市。

同时，华东数控计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过30亿元，发行价格不低于11.77元/股，发行数量不超过2.55亿股。配套募集资金扣除发行费用后，部分用于久泰准格尔60万吨甲醇制烯烃项目，剩余资金用于偿还重组后上市公司银行贷款。

内蒙古久泰从事甲醇、烯烃及其他煤炭、甲醇等下游产品的研发、生产和销售，属于以获取洁净能源利用方式为目的的现代煤化工产业。公告称，重组完成后，上市公司在现有金属切削机床业务的基础上将增加现代煤化工业务，实现多元化发展。

公告并称，未来随着内蒙古久泰与上市公司整合完毕，其甲醇深处理项目产能及效益将逐渐释放。该项目主要终端产品为聚乙烯和聚丙烯，均为目前消费量最大的通用塑料之一。

山东久泰及其控制人崔轶钧承诺，内蒙古久泰2015年、2016年、2017年和 2018年实现的经审计的净利润分别不低于人民币1.2亿元、5亿元、15.2亿元和18亿元，如未实现，其将进行相应的业绩补偿。

华东数控4月15日开始停牌，停牌前收报16.70元。据相关监管要求，本次重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。(完)

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