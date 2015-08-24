香港金融：美股大幅调整势必影响港股，金融市场隐患交织--财政司长

路透香港8月24日 - 香港财政司司长曾俊华表示，美股上周五出现了自2011年以来最大单日调整，港股势必受到影响。金融市场目前的状况非常敏感，不同的隐患交织，朝鲜半岛的最新情况亦令人忧虑会否擦枪走火，种种因素会否带来新一轮的金融危机，无论是政府和投资者，都必须谨慎行事。

曾俊华在其个人网志(here)中撰文称，人民银行在两星期前，对人民币汇率中间价报价机制作出了调整，而无可否认，今次的调整对于环球金融市场产生了一些连锁反应，但经过人行官员的介绍和澄清，市场基本上已掌握到今次调整的主要讯息，外汇市场亦回复了稳定。

他指出，人行今次的决定，增加了人民币汇率的双向浮动，令汇率报价机制更贴近市场决定。但短期而言人民币汇率难免会出现一些波动，但短期的波动不等如长期趋势。市场化的汇率机制，更有利于长期稳定，更适合目前的国情。

＂总的来说，从近年内地的重大金融举措可见，国家大力推动金融改革，实践人民币国际化和资本帐开放已是既定方针，分别只在执行细节和步伐缓急。＂曾俊华说。

他并指，内地当局推出的各种市场化措施，使制度更能顺应市场变化，更能与国际市场接轨，这对于香港而言，无疑是非常有利的讯息。至于人民币何时可以加入IMF特别提款权（SDR）等问题，若从整个改革蓝图的角度思考，＂那都是瓜熟蒂落的必然过程和结果＂。

曾俊华称，在人行调整报价机制之后，国际市场出现的变化也相当值得关注。由于市场预期美国准备加息，不少新兴市场出现了资金外流和汇率波动的情况。过去两星期，一些新兴市场的汇率在过去两星期出现了相当幅度的下调。

他认为，人民币汇率下调，短期而言对内地出口应有刺激作用，亦有利香港出口，同时，它亦能稍为纾缓本地的通胀压力。但另一方面，人民币汇率市场化，无疑会增加环球金融市场的波动性，特别是新兴市场的汇率会否同时出现调整。

＂按目前的情况而言，这个风险出现的机会应该不高，但由于多个新兴市场的经济前景都甚不明朗，加上环球资金流向可能出现逆转，若它们的汇率出现波动，对香港以至环球经济的影响实在不容忽视，对香港资产价格可能造成的冲击，尤其值得关注。＂曾俊华指出。